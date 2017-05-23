朝鲜称已做好量产导弹的准备 美国质疑其进展程度

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透首尔/华盛顿5月22日 - 朝鲜周一宣布成功试射一枚中程弹道导弹，所有技术要求均达标，现有可能进行量产。但美国官员和专家质疑其进展程度。
美国方面表示，朝鲜周日发射的这枚“北极星-2(Pukguksong-2)”导弹，是一种“中程”导弹，由于测试次数寥寥无几，美国专家对这种较新型固体燃料式导弹的可靠性表示怀疑。美国曾谴责朝鲜一再发射导弹。
数位要求匿名的美国官员表示，这次试射并不说明朝鲜具备了新的能力，也不代表其有实力直接威胁到美国。但这是朝鲜一周来进行的第二次导弹试射。韩国称，此举导致韩国新政府对于寻求韩朝和平的希望破灭。
美国官员对于仅仅一周多之前试射的KN-17远程导弹则远没有那么乐观。该导弹又称火星-12(Hwasong-12)，美国官方相信其弹头在一定程度上重新进入了大气层。
朝鲜称，此次发射测试了搭载“重型核弹头”的能力，将美国本土置于“视野范围”之内。
西方专家称，火星-12导弹的试射确实表明，朝鲜发展能够直达美国本土的洲际弹道导弹的目标取得进展，尽管距离掌握这种能力还有一定差距。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。