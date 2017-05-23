朝鲜称已做好量产导弹的准备 美国质疑其进展程度

路透首尔/华盛顿5月22日 - 朝鲜周一宣布成功试射一枚中程弹道导弹，所有技术要求均达标，现有可能进行量产。但美国官员和专家质疑其进展程度。

美国方面表示，朝鲜周日发射的这枚“北极星-2(Pukguksong-2)”导弹，是一种“中程”导弹，由于测试次数寥寥无几，美国专家对这种较新型固体燃料式导弹的可靠性表示怀疑。美国曾谴责朝鲜一再发射导弹。

数位要求匿名的美国官员表示，这次试射并不说明朝鲜具备了新的能力，也不代表其有实力直接威胁到美国。但这是朝鲜一周来进行的第二次导弹试射。韩国称，此举导致韩国新政府对于寻求韩朝和平的希望破灭。

美国官员对于仅仅一周多之前试射的KN-17远程导弹则远没有那么乐观。该导弹又称火星-12(Hwasong-12)，美国官方相信其弹头在一定程度上重新进入了大气层。

朝鲜称，此次发射测试了搭载“重型核弹头”的能力，将美国本土置于“视野范围”之内。

西方专家称，火星-12导弹的试射确实表明，朝鲜发展能够直达美国本土的洲际弹道导弹的目标取得进展，尽管距离掌握这种能力还有一定差距。(完)