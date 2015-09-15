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时事要闻 | 2015年 9月 15日 星期二 15:20 BJT

朝鲜称正在提升核武器的“质量和数量”

路透首尔9月15日 - 朝鲜周二表示位于宁边的主要核设施全面运转，并称正在提升核武器的“质量和数量”。

朝鲜中央通讯社播发该国Atomic Energy Institute主管的讲话称，朝鲜已完全做好准备，“随时用核武器”应对美国的敌意。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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