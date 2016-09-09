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时事要闻 | 2016年 9月 9日 星期五 12:55 BJT

日本称朝鲜的核试和导弹技术能力对之构成严重威胁

路透东京9月9日 - 日本防卫大臣稻田朋美称，朝鲜周五进行的核试，及其在导弹技术方面取得的进步，对日本构成重大威胁。

稻田朋美在东京举行的新闻简布会上称，“我们不能否认朝鲜有可能使装备小型化，以建造弹头。”

她还称，从震度来看，朝鲜核试可能并非测试氢弹装置。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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