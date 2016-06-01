朝核六方会谈日方特使称朝鲜导弹与核项目不可接受

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透东京6月1日 - 朝核问题六方会谈的日本首席特使周三表示，朝鲜打算继续实施核计划和导弹计划，这是不能容忍的。之前他与美国和韩国代表举行了会谈。
韩国官员称，朝鲜周二试图从东海岸试射导弹，但似乎失败了。这是朝鲜最新一次失败的弹道导弹试射。
“我们一致认为，无法容忍朝鲜摆出继续发展核与导弹计划的姿态，”日本外务省官员Kimihiro Ishikane对记者表示。
“我们还达成一致，要向朝鲜施加压力以解决这一问题，”他说。(完)
(编译 王颖；审校 王洋)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。