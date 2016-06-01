朝核六方会谈日方特使称朝鲜导弹与核项目不可接受

路透东京6月1日 - 朝核问题六方会谈的日本首席特使周三表示，朝鲜打算继续实施核计划和导弹计划，这是不能容忍的。之前他与美国和韩国代表举行了会谈。

韩国官员称，朝鲜周二试图从东海岸试射导弹，但似乎失败了。这是朝鲜最新一次失败的弹道导弹试射。

“我们一致认为，无法容忍朝鲜摆出继续发展核与导弹计划的姿态，”日本外务省官员Kimihiro Ishikane对记者表示。

“我们还达成一致，要向朝鲜施加压力以解决这一问题，”他说。(完)