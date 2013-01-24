朝鲜将进行火箭和核试验 剑指美国

(本文由路透中文网编译并提供)

记者/Ju-min Park/Choonsik Yoo

路透首尔1月24日（记者 Ju-min Park/Choonsik Yoo） - 朝鲜周四称，将继续试射火箭和进行核试验，目标针对美国，并称美国是其“死敌”。

联合国安理会通过美国支持的决议，谴责朝鲜去年12月发射火箭的行为违反安理会决议，并扩大对朝鲜现有的制裁。

朝鲜中央通讯社引述朝鲜国防委员会的报导称，“我们将发射的各种卫星和远程火箭以及将实施的高水平核试验全部针对美国，我们不会掩盖这一事实”。

韩国和其它国家认为朝鲜已经完成第三次核试验的“技术准备”，实施行动的决定权掌握在金正恩手中。去年12月，朝鲜不顾联合国制裁发射了火箭。

中国同意美国支持的安理会决议，在2006年和2009年朝鲜进行两次核试验后，中国也投票同意安理会出台制裁决议。中国将于3月进行政府换届，朝鲜周四发表的声明对中国构成极大挑战。此外，朝鲜还表示反对重启六方会谈。

复旦大学朝鲜问题专家蔡建表示，经过这么多年和多轮六方会谈，中国对朝鲜的影响实际上非常有限；中国能做的只是试图劝说朝鲜不要将威胁言论付诸实践。

“中国同意最新的安理会决议，可能让朝鲜觉得遭到背弃。他们（的声明）可能也在针对（中国）。”首尔一研究所资深研究员Lee Seung-yeol认为。（完）