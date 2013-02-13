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时事要闻 | 2013年 2月 13日 星期三 09:16 BJT

朝鲜证实进行了“成功的”核试验--朝中社

路透首尔2月12日 - 朝鲜中央通讯社称,朝鲜周二证实已成功进行了第三次核试验,称使用爆炸威力较之前试验更强大的微型设备.

"我们证实以安全且理想的方式进行了高层级试验,使用爆炸威力较之前更强大的微型且较轻型核设备,对周边生态环境不会构成任何负面影响."朝中社称.(完)

(编译 张若琪; 审校 张明钧)

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