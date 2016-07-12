卫星图像显示朝鲜丰溪里核测试活动层级升高--监视机构

路透华盛顿7月11日 - 美国一个监测朝鲜的计划周一表示，近期卫星图像显示朝鲜一核测试地点活动层级升高，但无法确定这是否代表其在进行维修抑或是为朝鲜第五次核测试做准备。

38 North网站的一项报告中表示，从7月7日起的商业卫星图像的分辨率尚未高到足以断定丰溪里测试地点活动的确切性质。

但报告也称，“显然朝鲜正在确保此一地点是做好准备的状态，万一收到平壤当局的命令，就能够在未来进行核测试。”

38 North网站的报告是由约翰.霍普金斯大学的高等国际研究院所做，报告中表示，从图像中可看出充足的补给或设备，还有可能是载运矿石的货车，表明一条隧道作业活动正在积极进行中。

该报告表示，图像中也可看出测试地点南侧的道路上有好几群人与小型车辆。

“他们可能是在进行春季维修，或在与测试地点之间来回移动，”报告称。(完)