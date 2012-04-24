朝鲜将“很快”实施核试验--消息人士

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透北京4月24日电（记者 Benjamin Kang Lim）---据一名接近平壤和北京的消息人士对路透表示，朝鲜已基本完成了第三次核试验的准备工作，且具备“很快”进行试验的能力。
当被问及朝鲜是否正计划进行核试验时，这名消息人士称：“很快。准备工作基本完成。”
朝鲜上周表示，面对国际社会对其火箭发射的谴责，朝鲜准备进行报复。这一说法也增加了朝鲜不顾联合国制裁，推进第三次核试验的可能性。
这名消息人士过去曾准确预测过很多相关事件。早在2006年朝鲜举行第一次核试验的几天前，他就告诉路透此事。
这也是首次一名了解平壤意图的官员确认核试验即将实施。
韩国媒体援引首尔官员的话报导称，核试验可能最早在两周後举行。
这名消息人士未详细说明此次核试验会使用钚还是高浓缩铀。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。