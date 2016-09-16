朝鲜称准备再次发动攻击 应对美国的“挑衅”

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透委内瑞拉加拉加斯9月15日 - 朝鲜外务相李勇浩周四表示，朝鲜准备再次发动攻击，应对美国的“挑衅”。在朝鲜进行最新的核试验后，美国轰炸机于本周飞越韩国上空，以展示与其盟国的团结一致。
朝鲜本月实施了迄今规模最大的核试验，并称其已经掌握了把核弹头安装在弹道导弹上的能力，同时还把威胁加大到其对手与联合国无力控制的地步。
两架美国B-1枪骑兵(Lancer)超音速战略轰炸机周二上午飞越韩国，朝鲜方面对此表示谴责。
“朝鲜人民准备再次发动攻击，应对美国的挑衅，”李勇浩在委内瑞拉召开的不结盟运动国家会议上发表讲话时称。他的讲话被翻译成了西班牙语。
韩国也表示，朝鲜准备随时进行又一次的核试验。
朝鲜最新的核试验，引发美国和韩国再次推动对朝鲜实施更多制裁。朝鲜则表示，对该国实施进一步制裁的国际压力“荒唐可笑”，还誓言要继续加强其核能力。(完)
(编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。