朝鲜称准备再次发动攻击 应对美国的“挑衅”

路透委内瑞拉加拉加斯9月15日 - 朝鲜外务相李勇浩周四表示，朝鲜准备再次发动攻击，应对美国的“挑衅”。在朝鲜进行最新的核试验后，美国轰炸机于本周飞越韩国上空，以展示与其盟国的团结一致。

朝鲜本月实施了迄今规模最大的核试验，并称其已经掌握了把核弹头安装在弹道导弹上的能力，同时还把威胁加大到其对手与联合国无力控制的地步。

两架美国B-1枪骑兵(Lancer)超音速战略轰炸机周二上午飞越韩国，朝鲜方面对此表示谴责。

“朝鲜人民准备再次发动攻击，应对美国的挑衅，”李勇浩在委内瑞拉召开的不结盟运动国家会议上发表讲话时称。他的讲话被翻译成了西班牙语。

韩国也表示，朝鲜准备随时进行又一次的核试验。

朝鲜最新的核试验，引发美国和韩国再次推动对朝鲜实施更多制裁。朝鲜则表示，对该国实施进一步制裁的国际压力“荒唐可笑”，还誓言要继续加强其核能力。(完)