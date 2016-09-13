美国的朝鲜问题特使称联合国需要作出快速有力的回应

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透首尔9月13日 - 美国的朝鲜问题特使金成(Sung Kim)周二表示，朝鲜“公然无视”国际义务，目前的情况需要联合国快速而有力的回应。
金成表示，美国仍对与朝鲜进行可靠、有意义的对话，终结平壤的核计划持开放态度。
“我们的意图在于确保(联合国安理会)达成尽可能有力的决议，包括尽快实施新的制裁，”金成在与韩国代表讨论后于新闻简报会中表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。