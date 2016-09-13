美国的朝鲜问题特使称联合国需要作出快速有力的回应

路透首尔9月13日 - 美国的朝鲜问题特使金成(Sung Kim)周二表示，朝鲜“公然无视”国际义务，目前的情况需要联合国快速而有力的回应。

金成表示，美国仍对与朝鲜进行可靠、有意义的对话，终结平壤的核计划持开放态度。

“我们的意图在于确保(联合国安理会)达成尽可能有力的决议，包括尽快实施新的制裁，”金成在与韩国代表讨论后于新闻简报会中表示。(完)