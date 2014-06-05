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时事要闻 | 2014年 6月 5日 星期四 12:41 BJT

朝鲜增强核弹头小型化能力令欧盟深感忧虑

路透维也纳6月4日 - 欧盟周三称，担忧朝鲜正在加强其核弹头小型化的能力。

欧盟在国际原子能机构理事会会议上发布声明称，对有关朝鲜可能准备进行第四次核试验的报导“深表关切”。

“我们也同样担忧朝鲜正在加强其核弹头小型化的能力。”声明称。

除了朝鲜核项目核心成员之外，无人知晓该国已经取得了什么进展。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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