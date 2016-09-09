朝核试验给地区局势增添新的变数 “搞核试验并不明智”--新华

路透北京9月9日 - 中国官方通讯社--新华社周五发表快评称，朝鲜核试验违反了联合国安理会相关决议，与朝鲜半岛无核化目标背道而驰，给本已复杂微妙的地区安全局势增添新的变数，无益于东北亚的和平稳定。

评论并称，在朝鲜半岛和东北亚局势异常复杂之际，搞核试验并不明智。包括朝鲜在内的各方都应该认识到，半岛生乱、生战，东北亚动荡不安对谁都没有好处，任何扰乱东北亚和平稳定大局的想法和做法都是不可取的。

“中国始终坚持半岛无核化、坚持维护半岛和平稳定、坚持通过对话协商解决问题。”新华表示，“...各方应保持克制，避免采取相互刺激和加剧局势紧张的举动，相向而行。”

新华称，当前半岛局势逐渐进入负面循环，这一趋势绝不符合任何一方的利益，希望各方从维护本地区与世界和平稳定的大局出发，放弃挑衅性做法，尽早回到对话解决争端的轨道上来。

韩国联合通讯社稍早称，朝鲜已知的核试验场附近地区周五发生地震，疑似进行了第五次核试验。美国、欧洲和中国的地震监测机构均报告称，0030GMT发生了地震，震源深度为0千米。

今年1月朝鲜进行了第四次核试验，招致联合国对其实施新一轮严厉制裁。朝鲜今年还进行了多次导弹试射活动，其中包括试射一枚潜射弹道导弹。自朝鲜2006年首次进行核试验以来，联合国安理会一直在对其进行制裁。（完）