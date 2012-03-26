奥巴马敦促中国遏制朝鲜发射计划

路透首尔3月25日电（记者 Alister Bull/Matt Spetalnick）---美国总统奥巴马周日敦促中国利用其影响力遏制朝鲜，不要对该国的核挑衅“视而不见”，并警告称朝鲜若在下月发射卫星，将会加大对该国的制裁。

奥巴马访问重兵把守的朝韩非军事区後一脸严肃地说：“借助威胁和挑衅，朝鲜将一无所获。”

他在首尔召开新闻发布会称，朝鲜发射卫星只能让其陷入更孤立境地，若要重启六方会谈，朝鲜必须展示更多诚意。

韩国和美国均表示，朝鲜是打着发射卫星的幌子进行弹道导弹试验，这有悖于该国最近向国际社会作出的承诺。朝鲜则称，该国只是想发射一颗卫星进入轨道。

尽管奥巴马已向朝鲜就其发射计划的後果发出警告，同时仍敦促中国履行其国际义务。

他说，中国对“（朝鲜）的不良行为和蓄意挑衅视而不见”明显没有作用，并表示会在周一与中国国家主席胡锦涛会晤时提及此事。

“我相信中国非常不愿意看到朝鲜拥有核武器，希望（中国）能通过持久行动来维护自己的利益，”他在首尔核安全峰会前召开的新闻发布会上称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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