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时事要闻 | 2012年 3月 26日 星期一 11:33 BJT

朝鲜将召开最高人民会议 金正恩或登上权力巅峰

路透首尔3月24日电（记者 Jeremy Laurence/Sung-won Shim）---朝鲜周六表示，将於下月召开最高人民会议。会议可能会授予金正恩最高权利头衔，以巩固他的地位。

朝鲜计划在下月举行一系列活动，当中包括召开罕见的劳动党代表大会和发射卫星等，以纪念金日成诞辰100周年。

专家认为，年轻的金正恩可能在此期间被授予朝鲜两大最高权利头衔：朝鲜劳动党总书记和国防委员会委员长。

朝鲜国家媒体周六报导称，朝鲜将於4月13日召开最高人民会议。最高人民会议具有任命国防委员会委员长的职能。

该国还定於下月中旬召开劳动党代表大会。

金正恩获得朝鲜最高权利任命，将有助於巩固他作为最高领导人的地位，缓解外界对该国有陷入混乱之虞的担忧。（完）编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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