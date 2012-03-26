朝鲜将召开最高人民会议 金正恩或登上权力巅峰

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透首尔3月24日电（记者 Jeremy Laurence/Sung-won Shim）---朝鲜周六表示，将於下月召开最高人民会议。会议可能会授予金正恩最高权利头衔，以巩固他的地位。
朝鲜计划在下月举行一系列活动，当中包括召开罕见的劳动党代表大会和发射卫星等，以纪念金日成诞辰100周年。
专家认为，年轻的金正恩可能在此期间被授予朝鲜两大最高权利头衔：朝鲜劳动党总书记和国防委员会委员长。
朝鲜国家媒体周六报导称，朝鲜将於4月13日召开最高人民会议。最高人民会议具有任命国防委员会委员长的职能。
该国还定於下月中旬召开劳动党代表大会。
金正恩获得朝鲜最高权利任命，将有助於巩固他作为最高领导人的地位，缓解外界对该国有陷入混乱之虞的担忧。（完）编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。