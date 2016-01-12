（更正）朝鲜寻求中国支持达成和平协定 否则会继续核试验--消息人士

（因英文有误，更正第四段关于消息人士的情况介绍。）

路透北京1月8日（记者 林洸耀/白宾）-一名将消息从朝鲜传递给中国的人士对路透称，朝鲜正在寻求与美国、中国和韩国达成和平协定，以正式结束朝鲜战争，在达到目的前不会停止核试验。

朝鲜周三宣布进行自2006年以来的第四次核试验，招来其他国家威胁对其实施更多制裁，不过美国和武器专家们对平壤的说法持怀疑态度。

此次核试验也再次让世界大国提出该采取何种措施才能让朝鲜停止核武项目的疑问。

这名消息人士在朝鲜首都平壤有联系人，曾就朝鲜2006年首次核试验的筹备情况提供独家细节。该消息人士称，朝鲜在其提出的和平协定要求得到满足前，将会继续核试验。

“朝鲜会将核试验进行到底，直到中国和美国希望签署和平协定，”这名消息人士匿名表示。

1953年，美国代表的联合国军、朝鲜军方和中国军方签署朝鲜停战协定，朝鲜战争结束。

现在朝鲜希望上述三方及韩国签署和平协定。

“爆炸主要是给美国看的。主要目的是说服美国进行四国谈判，结束战争，从而在朝鲜半岛实现永久和平，”这名消息人士说道。

朝鲜多次表示，希望签署和平协定，以正式结束朝鲜战争，从而获得其所需的安全。朝鲜认为美国对朝鲜有敌意，试图颠覆朝鲜政权。

他还表示，他在朝鲜此次核试验后立即将消息从朝鲜传递给了中国领导层，敦促中国支持朝鲜寻求和平协定。

美国和中国都用更好关系的前景来吸引朝鲜放弃核武器，包括取消制裁和最终可能签署和平协定。

但朝鲜认为，只有朝鲜能够通过武器展示其实力，美国才会谈判。签署和平协定的要求被无视后，朝鲜继续发展核武器，僵局也随之产生。

上述消息人士称，他在朝鲜最近的核试验后，立刻向中国高层转达了朝方的信息，敦促中国支持推动和平协定。

“中国不应追随美国，”该消息人士说道，他所指的是美国要求朝鲜在谈判前放弃核项目。“不提到和平协定是战略错误。”

中国外交部发言人华春莹周五表示，半岛核问题的由来和症结不在中国，解决问题的关键也不在中国。