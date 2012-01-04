朝鲜呼吁全民组成"人体盾牌"保卫金正恩

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透首尔1月1日电（记者 Jack Kim/Sung-won Shim）---朝鲜呼吁全体民众团结在新领袖金正恩周围，像"人体盾牌"般保卫金正恩；同时坚持金正日制定的政策，解决食品短缺的"迫切问题"。
朝鲜三家主要官方报纸联合发表的元旦社论称，金正恩将继承由金日成开创、并由金正日推向前进的革命事业。
"我们党和我国人民的最高领导者金正恩同志，是先军主义朝鲜胜利和光荣的旗帜，是永恒团结一致的核心。"朝鲜中央通讯社在5,000字的社论中称。
社论指出："全党、全军、全国人民应保持坚定信念，将自己变成人体堡垒和盾牌，誓死保卫金正恩。"
社论称，朝鲜劳动党迫切需要解决粮食问题，建设繁荣国家。"遵循伟大的金正日将军的遗训，使2012年成为引以为豪的胜利之年，朝鲜的盛世正在到来。"
"为了巩固政权，解决粮食问题是金正恩目前的主要目标之一。"朝鲜研究大学教授杨武仁认为。
"目前朝鲜看似将致力於稳定国内局势，比如经济问题，不会在外交问题上作出激进表现。"高丽大学朝鲜问题专家柳何烈（Yoo Ho-yeol）指出。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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