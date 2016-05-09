BBC一记者因其报导被朝鲜驱逐出境（更新版）

（新增事件进展及BBC的声明）

路透平壤5月9日（记者 James Pearson） - BBC和一名朝鲜官员称，朝鲜周一将一名BBC记者驱逐出境。很多外国媒体前往朝鲜报导劳动党全国代表大会。

BBC称，记者傅东飞（Rupert Wingfield-Hayes）上周五准备离开朝鲜时被扣留，接受了八个小时的盘问，并“被迫签署了一份声明”。

熟悉情况的消息人士对路透称，傅东飞周一和与他一起前往朝鲜的BBC一名制片人以及一名摄影师一起乘飞机前往北京。

朝鲜国家和平委员会秘书长O Ryong Il宣布傅东飞被驱逐出境，并被永久禁止前往朝鲜，称傅东飞在报导中“扭曲事实和真相”。

美联社发布的视频显示，该官员在平壤对记者们说道：“他们抹黑朝鲜的体制和领导层。”

BBC发言人表示，朝鲜仍有四名BBC工作人员，他预计这些人将被允许继续留在朝鲜。

“我们对记者傅东飞及其团队被朝鲜驱逐出境感到非常失望，该政府之前对他发布的材料表示不满。”这名发言人说道。（完）