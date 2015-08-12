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时事要闻 | 2015年 8月 12日 星期三 18:52 BJT

朝鲜副总理被处决 因与金正恩存在分歧--韩联社

路透首尔8月12日 - 韩国媒体周三报导称，朝鲜内阁副总理崔英健（Choe Yong Gon）今年被处决，起因是对领导人金正恩的政策有异议。

韩联社援引匿名消息人士指出，63岁的崔英健被处决，这是金正恩2011年底上台后处决的又一位高官。

报导称，崔英健5月对金正恩的林业政策表示出异议，工作表现也不好。

路透收到的韩国统一部文字消息称，崔英健大约八个月时间没有出现在公众视线中，韩国统一部正在密切关注情况。

韩国国家情报院拒绝发表评论。

朝中社此前报导称，崔英健去年被任命为副总理。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

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