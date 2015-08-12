朝鲜副总理被处决 因与金正恩存在分歧--韩联社

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔8月12日 - 韩国媒体周三报导称，朝鲜内阁副总理崔英健（Choe Yong Gon）今年被处决，起因是对领导人金正恩的政策有异议。
韩联社援引匿名消息人士指出，63岁的崔英健被处决，这是金正恩2011年底上台后处决的又一位高官。
报导称，崔英健5月对金正恩的林业政策表示出异议，工作表现也不好。
路透收到的韩国统一部文字消息称，崔英健大约八个月时间没有出现在公众视线中，韩国统一部正在密切关注情况。
韩国国家情报院拒绝发表评论。
朝中社此前报导称，崔英健去年被任命为副总理。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。