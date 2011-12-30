朝鲜警告称不应指望其改变政策

路透首尔12月30日电---朝鲜周五警告韩国及其盟友，朝鲜不会改变现行政策。这是金正日去世及其子金正恩接班後，朝鲜官方首次对外发表评论。

朝鲜国防委员会称："在目前形势下，我们郑重警告全球愚蠢的政客们，包括韩国的傀儡力量，不应指望我们做出任何改变。"