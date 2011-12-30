朝鲜警告称不应指望其改变政策

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透首尔12月30日电---朝鲜周五警告韩国及其盟友，朝鲜不会改变现行政策。这是金正日去世及其子金正恩接班後，朝鲜官方首次对外发表评论。
朝鲜中央通讯社（KCNA）发布了朝鲜国防委员会上述立场，主要针对韩国保守派政府，韩总统李明博对朝鲜一直采取强硬政策。
朝鲜国防委员会称："在目前形势下，我们郑重警告全球愚蠢的政客们，包括韩国的傀儡力量，不应指望我们做出任何改变。"
金正日执政时，朝鲜曾进行过两次核试验。2010年，朝鲜炮击韩国延坪岛；多数独立观察人士认为，朝鲜还击沉了韩国"天安号"海军舰艇。
朝鲜否认击沉"天安号"，并称炮击延坪岛造成平民伤亡，是因为首先遭到炮火挑衅。
自从金正日去世以来，金正恩尚未发表公开言论。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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