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时事要闻 | 2011年 12月 30日 星期五 12:40 BJT

朝鲜警告称不应指望其改变政策

路透首尔12月30日电---朝鲜周五警告韩国及其盟友，朝鲜不会改变现行政策。这是金正日去世及其子金正恩接班後，朝鲜官方首次对外发表评论。

朝鲜中央通讯社（KCNA）发布了朝鲜国防委员会上述立场，主要针对韩国保守派政府，韩总统李明博对朝鲜一直采取强硬政策。

朝鲜国防委员会称："在目前形势下，我们郑重警告全球愚蠢的政客们，包括韩国的傀儡力量，不应指望我们做出任何改变。"

金正日执政时，朝鲜曾进行过两次核试验。2010年，朝鲜炮击韩国延坪岛；多数独立观察人士认为，朝鲜还击沉了韩国"天安号"海军舰艇。

朝鲜否认击沉"天安号"，并称炮击延坪岛造成平民伤亡，是因为首先遭到炮火挑衅。

自从金正日去世以来，金正恩尚未发表公开言论。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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