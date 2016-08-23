朝鲜今年似曾恢复制造钚的核活动 但于上月停止--IAEA

- 路透维也纳8月22日 - 国际原子能总署(IAEA)已证实，朝鲜今年似乎恢复了制造钚的核活动，钚可用于原子弹的核心。但IAEA亦表示，那些活动的迹象上个月已停止。

平壤方面2013年誓言重启所有核设施，包括已关闭的、处于其核武计划中心的宁边核设施。

朝鲜去年表示宁边设施正在运转，且朝鲜正研究改进其核武的“质与量”。此后朝鲜进行了外界普遍认为是该国第四次的核试验。

“从2016年第一季起，有多种迹象符合放射化学实验室在运作的情况。”IAEA署长天野之弥在该机构今年大会的报告中指出，他提到一处被用于对钚进行再加工的场址。

“这样的迹象于2016年7月初停止。”天野之弥在这份发布在网上、日期为周五的报告中称。报告指出，那些迹象包括化学槽罐的运送，及与该实验室有关系的蒸汽动力场的运转。(完)