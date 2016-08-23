朝鲜今年似曾恢复制造钚的核活动 但于上月停止--IAEA

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
- 路透维也纳8月22日 - 国际原子能总署(IAEA)已证实，朝鲜今年似乎恢复了制造钚的核活动，钚可用于原子弹的核心。但IAEA亦表示，那些活动的迹象上个月已停止。
平壤方面2013年誓言重启所有核设施，包括已关闭的、处于其核武计划中心的宁边核设施。
朝鲜去年表示宁边设施正在运转，且朝鲜正研究改进其核武的“质与量”。此后朝鲜进行了外界普遍认为是该国第四次的核试验。
“从2016年第一季起，有多种迹象符合放射化学实验室在运作的情况。”IAEA署长天野之弥在该机构今年大会的报告中指出，他提到一处被用于对钚进行再加工的场址。
“这样的迹象于2016年7月初停止。”天野之弥在这份发布在网上、日期为周五的报告中称。报告指出，那些迹象包括化学槽罐的运送，及与该实验室有关系的蒸汽动力场的运转。(完)
(编译 张若琪 审校 郑茵)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。