朝鲜准备庆祝劳动党建党70周年 平壤街头出现繁荣景象

(本文由路透中文网编译提供)

路透平壤10月8日（记者 James Pearson） - 朝鲜首都平壤街头的智能手机、堵塞的交通、影影绰绰的现代节能路灯，这些都是该国正在发生改变的迹象。

10月10日是朝鲜劳动党建党70周年纪念日，该国将举行阅兵等一系列庆祝活动，当局已邀请外国记者本周前往平壤。

尽管朝鲜经济状况糟糕，但财富却明显在增长。

高丽电信公司（Koryolink）的一名员工周四对路透称，最近还很小众的手机，如今在平壤已经很普遍，全国手机用户已超过300万。朝鲜手机用户自2012年以来已经增长了两倍。

不过，由于进行导弹试射及核试验活动，朝鲜仍受到联合国的严厉制裁，而且一如既往地处于被孤立的境地。

美国一位军方高官周三称，美国政府认为朝鲜有能力发射打击美国国土的核武器，美国随时准备应对此类攻击。

但朝鲜似乎不太可能很快就进行计划的卫星发射活动。分析人士及韩国官员称，尚无明显迹象表明朝鲜在进行相关准备。

首尔的朝鲜研究大学(University of North Korean Studies)教授杨武仁(Yang Moo-jin)称，朝鲜可能在中国的压力下已经暂停了卫星发射计划。

**平壤交通堵塞**

平壤街头素来都很空旷，但本周晚上却出现了交通堵塞。私家车增多是其中部分原因，同时也与封路准备庆祝活动有关。

朝鲜经济陷入停滞，但蓬勃发展的灰色市场正在带动消费品支出、餐馆和出租车等服务支出增长。

在平壤街头，可以看到越来越多的朝鲜民众在使用智能手机。在朝鲜，智能手机不能连接互联网，只能连接国内内网。

专家及援助机构官员称，尽管市场活动增多，但朝鲜许多民众仍很贫穷。

**施展魅力攻势**

朝鲜在劳动党建党70周年来临之际还展开了魅力攻势。

朝鲜在本周早些时候释放了一名持美国绿卡的韩国学生，此人4月因非法入境被朝方扣押。该国还同意在本月早些时候举行朝韩离散家属团聚活动。

周四，游客还被带去观看朝鲜对阵菲律宾的世界杯预选赛。这场比赛踢得十分紧张，最终以平局收场。

记者们的活动受到严格控制，与普通民众的互动非常少，而且也并非处处受欢迎。(完)