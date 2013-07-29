朝鲜整体经济毫无生气 首都判若另一个世界

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
(本文由路透中文网编译提供)
路透平壤7月28日电 - 在遭受了数十年的管理不善、孤立以及国际制裁后，朝鲜经济据信已几乎毫无生机，但是首都朝鲜却丝毫看不出灾难深重的样子。
朝鲜当局上周允许大批外国记者采访报导周六举行的纪念朝鲜停战60周年庆祝活动。
修建纪念碑的工程看似没有任何节约开支的迹象。
朝鲜领导人金正恩周四出席了“祖国解放战争参战烈士陵园”揭幕仪式。这座陵园干净整洁，墓碑上刻着死者的遗像和荣获的奖章。
周六向公众开放的新战争纪念馆登上了电视报导的头条，展现当年的战场情况。
朝鲜开国领导人金日成的塑像挺立在纪念馆的参观者面前。
朝鲜参观者手持日本产的数码相机拍照。
政府方面的管理人员一路上紧跟在外国记者旁边，这些参观者基本上只能依靠在媒体大巴上对平壤的观察来了解朝鲜国内的生活状况。
这里看不到脱北者常提起的农村的极度贫困、饥饿和压迫的迹象。
美国中央情报局（CIA）在其全球概况中指出，以购买力计算，2011年朝鲜人均年收入为1,800美元，全球排名第197位，是韩国人均年收入的5.5%左右。
上世纪90年代的饥荒估计导致（朝鲜）100万人死亡。3月发表的一项联合国支持的调查显示，逾四分之一儿童长期营养不良。
但是，以上问题在平壤都不容易看得出。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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