朝鲜拒绝联合国决议 中国呼吁冷静

路透首尔/北京3月9日（记者 Jack Kim/Terril Yue Jones） - 朝鲜周六正式拒绝接受联合国安理会要求朝鲜中止核项目的决议；中国呼吁各方保持冷静克制，称制裁不是解决朝鲜半岛紧张局势的根本办法。

朝鲜称，尽管联合国安理会一致通过制裁决议，仍将继续追求成为核武国家的目标。

联合国制裁意在加强对朝鲜的金融限制，并打击朝鲜运输违禁货物的企图。

“朝鲜一如既往地强烈指责并完全拒绝这项针对朝鲜民主主义人民共和国的‘制裁决议’，这是美国对朝敌对政策的产物。”朝鲜外交部发言人在声明中称。

“世界将会看到朝鲜将强化作为核武国家和卫星发射国家这一永久立场，这是美国促使联合国安理会编造‘决议’的结果。”

中国曾表示希望制裁获得全面执行，但中国外交部部长杨洁篪周六在记者会上称，谈判仍是解决朝核问题的最佳方法。

“中方始终认为，制裁不是安理会行动的目的，也不是解决有关问题的根本办法。”杨洁篪说道，呼吁有关各方保持冷静克制。

“只有标本兼治，通过对话全面均衡解决各方关切，才是解决问题的唯一正确途径。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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