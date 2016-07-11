朝鲜威胁将以“物理性措施回应”美国部署萨德系统

路透首尔7月11日 - 朝鲜军方周一称，对于美韩在朝鲜半岛部署先进的萨德反导系统，朝鲜方面将以“物理性措施”给予回应。

美国和韩国周五称，萨德系统将用于应对来自朝鲜越来越强烈的核武与导弹威胁。

美韩声明是打压朝鲜的最新行动。朝鲜今年进行了第四次核试验，并发射一枚远程火箭，由此遭到联合国的严厉制裁。

朝鲜军方发表声明称，一旦美韩确定在韩部署“萨德”系统的位置和场所，朝方将采取“物理性措施”予以应对。

朝中社表示，朝鲜称已知会美国，将切断与美国最后仅有的外交渠道；并将以战时法律对待所有与美国相关的事务，包括扣留在朝鲜的美国人。

韩国总统朴槿惠周一表示，萨德系统不针对任何第三国，纯粹为应对朝鲜的威胁。此举明显是在向中国传递信息。

中国外长王毅周六表示，萨德系统远远超出了朝鲜半岛的防卫需求，质疑“这一举动背后的真正图谋”。

韩国企划财政部长官柳一镐则淡化了中国将针对萨德的部署采取经济报复措施的可能。中国是韩国最大的贸易伙伴。

“(中国)预计会把政治与经济分开，”他周一在国会上表示。

韩国国防部一位官员表示，萨德系统部署地点的选择可能会在“数周内”进行，盟国正在致力于在2017年年底时将系统投入运行。(完)