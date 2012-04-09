朝鲜邀外国记者参观发射场 火箭发射准备就绪

路透朝鲜铁山/首尔4月9日电（记者 Max Duncan/Jack Kim）---朝鲜已准备好本周发射火箭，将展现其有能力发射射程可及美国大陆的导弹。

朝鲜称此次火箭搭载的是一枚气象卫星，但韩国和美国则认为其实是试射弹道导弹。虽然偏离发射轨道的机率低，但制导系统仍是其最薄弱的环节。

此次朝鲜罕见地安排外国记者参观西海卫星发射场，“银河3号”火箭将搭载卫星在此发射。

这枚高30米的三级火箭已安装在发射塔上，意味着将按计划在4月12-16日发射。

发射场负责人告诉记者：“是因为最高指挥官金正恩的果敢决定，你们才获准近距离参观发射场。”

第二级助推器按计划将在菲律宾以西海域分离，专家称万一出了故障，火箭残骸可能会坠落陆地。

而倘若朝鲜成功完成三级助推器分离，则意味着其技术和导弹能力已改进，有望制造可搭载洲际核弹头的导弹。

朝鲜此次发射场在朝鲜半岛西部，火箭残骸坠落日本的风险较低。不过日本已部署拦截导弹，准备好必要时击落朝鲜火箭。

朝鲜此次发射的火箭据信设计射程超过6,700公里，有效荷载1,000千克。美国的阿拉斯加距离朝鲜约5,000公里。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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