朝鲜邀外国记者参观发射场 火箭发射准备就绪

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透朝鲜铁山/首尔4月9日电（记者 Max Duncan/Jack Kim）---朝鲜已准备好本周发射火箭，将展现其有能力发射射程可及美国大陆的导弹。
朝鲜称此次火箭搭载的是一枚气象卫星，但韩国和美国则认为其实是试射弹道导弹。虽然偏离发射轨道的机率低，但制导系统仍是其最薄弱的环节。
此次朝鲜罕见地安排外国记者参观西海卫星发射场，“银河3号”火箭将搭载卫星在此发射。
这枚高30米的三级火箭已安装在发射塔上，意味着将按计划在4月12-16日发射。
发射场负责人告诉记者：“是因为最高指挥官金正恩的果敢决定，你们才获准近距离参观发射场。”
第二级助推器按计划将在菲律宾以西海域分离，专家称万一出了故障，火箭残骸可能会坠落陆地。
而倘若朝鲜成功完成三级助推器分离，则意味着其技术和导弹能力已改进，有望制造可搭载洲际核弹头的导弹。
朝鲜此次发射场在朝鲜半岛西部，火箭残骸坠落日本的风险较低。不过日本已部署拦截导弹，准备好必要时击落朝鲜火箭。
朝鲜此次发射的火箭据信设计射程超过6,700公里，有效荷载1,000千克。美国的阿拉斯加距离朝鲜约5,000公里。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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