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时事要闻 | 2012年 12月 10日 星期一 15:45 BJT

朝鲜火箭发射时间延至12月29日--朝中社

路透首尔12月10日电---朝鲜周一称,将把火箭发射的时间范围扩大至12月29日,因有一级火箭发动机存在"技术缺陷".

朝鲜宇航局周末时表示,正在考虑推迟火箭发射,此前计划发射时间为12月10-22日.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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