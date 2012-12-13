朝鲜下一步可能进行核试验

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月13日 - 朝鲜周三利用看似远程弹道导弹技术将一枚卫星送入太空，此举令全世界深感不安。

接下来，朝鲜很可能进行核试验。如果付诸实施，这将是朝鲜第三次进行核试验。

据韩国政府估算，朝鲜自1998年以来的火箭发射项目及其配套核武器努力的开支约为28亿-32亿美元。联合国或其他国家单边进一步制裁的风险尚未计算在内。

韩国防务分析研究所（Korea Institute for Defense Analyses)白承柱（Baek Seung-joo）表示：“朝鲜坚信任何制裁都不公平，如果外界强化制裁措施，朝鲜很可能进行核试验。”

联合国安理会将讨论如何应对朝鲜的火箭发射活动。联合国称朝鲜违反了有关制裁决议。朝鲜于2006年和2009年两次进行核试验后，联合国通过决议要求朝鲜不再举行任何其他核试验或运用弹道导弹技术的发射。

让人感到意外的是，安理会似乎认为可以劝阻朝鲜进行进一步的核试验或火箭发射。

即便中国对朝鲜的影响力也有限。朝鲜的自力更生政策源于其意识形态：“无论和平如何珍贵，我们都不会乞求和平。和平最终要靠枪炮获得”。

早在今年8月，朝鲜便深知美国会如何看待其今年第二次火箭发射。朝鲜4月曾进行的发射火箭以失败告终。

朝中社8月31日播发的朝鲜外交部声明称：“事实上，卫星运载火箭和搭载核弹头的导弹均使用类似技术。”

“美国将我们的卫星运载火箭视为未来可打到美国本土的远程导弹，因为美国将朝鲜视为敌国。”（完）