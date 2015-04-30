朝鲜领导人金正恩5月将不访问莫斯科--克里姆林宫

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透莫斯科4月30日 - 克里姆林宫周四称，朝鲜领导人金正恩将不参加下个月在莫斯科举行的欧洲二战结束纪念活动。
“他决定留在平壤，”克里姆林宫发言人Dmitry Peskov在电话会议上对记者们说道。“该决定与朝鲜内部事务有关。”
莫斯科之行原本会成为金正恩2011年上台以来首次出访海外。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。