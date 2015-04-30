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时事要闻 | 2015年 4月 30日 星期四 18:08 BJT

朝鲜领导人金正恩5月将不访问莫斯科--克里姆林宫

路透莫斯科4月30日 - 克里姆林宫周四称，朝鲜领导人金正恩将不参加下个月在莫斯科举行的欧洲二战结束纪念活动。

“他决定留在平壤，”克里姆林宫发言人Dmitry Peskov在电话会议上对记者们说道。“该决定与朝鲜内部事务有关。”

莫斯科之行原本会成为金正恩2011年上台以来首次出访海外。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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