专访：资本主义理论在朝鲜破冰

平壤科技大学校长Chan-Mo Park在接受路透采访时展示他在平壤拍摄的视频。摄影： REUTERS/Lee Jae-Won

路透首尔8月5日电(记者 Ju-min Park)---在朝鲜，资本主义往往与道德和经济败坏有关。

出生在韩国的美籍人士Chan-Mo Park目前担任平壤唯一一所私立大学的校长，他正在试图改变这一观念。他认为自己获得了朝鲜实权派人物的支持。朝鲜新一代领导人正在考量如何拯救经济、避免崩溃。

数十名朝鲜学生目前正在平壤科技大学(Pyongyang University of Science and Technology)学习现代市场经济实务，其中有些内容是该国始终竭力避而远之的。作为这所大学的联合创始人之一，Chan-Mo Park也曾是韩国一所大学的校长。

Park在首尔接受路透采访时表示：“我希望他们所学的内容能够被用於复兴他们国家的经济。”

现年77岁的Park表示：“我们强调实用性和知识的商业化。”

外界猜测，年轻领导人金正恩计划在朝鲜试行经济改革，摆脱长期饥荒困境。

这所大学创立于世纪之交，当时朝韩关系在经历了数十年的对立後开始缓和。

2010年10月，平壤科技大学正式开放，现有300名本科生和70名研究生，共设三个系别：电子和计算机工程；国际金融和管理；农业和生命科学。

这些学生在入校前均在朝鲜最好的公立大学学习过至少两年。截至目前，所有在校学生均为男性，但现在也在考虑修建女生宿舍。

Park说：“国际金融和管理专业非常火，可能是因为该系的系主任在研讨会上的一番话：如果你学这个专业，你就可以赚很多钱。”

“学生们特别用功地学习（西方经济）。尽管他们基础薄弱，但赶上来肯定没有问题，因为他们很擅长数学。”

包括学费和生活费等一切开支都是免费的。学生们每月有10美元的现金卡用於在自助餐厅购买零食。

尽管朝鲜政府没有提供资助，但却动员一千名士兵修建了校园。

Park说，这些学生都很勤奋，也很好学。

当被问及他们是否发现资本主义是个完全不同的概念时，Park说：“就连信息技术领域的学生都已经知道，他们应该学习经济来赚钱。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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