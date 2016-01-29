美官员称朝鲜一发射场活动增多 可能进行航天发射活动

路透华盛顿1月28日（记者 Phil Stewart） - 美国官员周四对路透称，美国发现朝鲜一发射场周边的活动增多，这表明朝鲜正在为近期可能进行航天发射活动做准备。

上述官员援引显示零部件及推进剂挪动的情报称，美国方面认为朝鲜甚至可能会在两周内进行相关试验。

“我们关心的是……这是与研发洲际弹道导弹相同的技术。”其中一名官员说道。

“我们对朝鲜的这些活动保持密切关注，我们在全天候地盯着，”另一名官员称。

商业情报公司AllSource Analysis的首席分析官Joe Bermudez称，开放的图像显示朝鲜西北部发射场的活动增多。

Bermudez称，车辆的移动、建筑和其他活动暗示他们在为很快进行火箭发动机试验做准备。发射台位置也有活动，但是还不清楚火箭是否已经运抵现场。

朝鲜上次进行远程火箭发射活动是在2012年末，当时该国成功地将自称为通讯卫星的物体送入轨道。西方及亚洲的专家称，这是朝鲜研发洲际弹道导弹努力的一部分。

韩国国防部发言人Kim Min-seok以不讨论情报事项的政策为由，拒绝就朝鲜该发射场是否有发射前准备活动置评。

他表示，正如朝鲜在以前发射远程火箭一样，该国不发布关于飞行导航的国际警告。（完）