美官员称朝鲜一发射场活动增多 可能进行航天发射活动

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿1月28日（记者 Phil Stewart） - 美国官员周四对路透称，美国发现朝鲜一发射场周边的活动增多，这表明朝鲜正在为近期可能进行航天发射活动做准备。
上述官员援引显示零部件及推进剂挪动的情报称，美国方面认为朝鲜甚至可能会在两周内进行相关试验。
“我们关心的是……这是与研发洲际弹道导弹相同的技术。”其中一名官员说道。
“我们对朝鲜的这些活动保持密切关注，我们在全天候地盯着，”另一名官员称。
商业情报公司AllSource Analysis的首席分析官Joe Bermudez称，开放的图像显示朝鲜西北部发射场的活动增多。
Bermudez称，车辆的移动、建筑和其他活动暗示他们在为很快进行火箭发动机试验做准备。发射台位置也有活动，但是还不清楚火箭是否已经运抵现场。
朝鲜上次进行远程火箭发射活动是在2012年末，当时该国成功地将自称为通讯卫星的物体送入轨道。西方及亚洲的专家称，这是朝鲜研发洲际弹道导弹努力的一部分。
韩国国防部发言人Kim Min-seok以不讨论情报事项的政策为由，拒绝就朝鲜该发射场是否有发射前准备活动置评。
他表示，正如朝鲜在以前发射远程火箭一样，该国不发布关于飞行导航的国际警告。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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