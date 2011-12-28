特写：韩国部分民众赞美金正日 相信朝鲜生活更美好

路透首尔12月28日电(记者 Iktae Park/Eun Jee Park)---韩国已经成为世界第13大经济体，出产众多电子产品和汽车，但是一些首尔人认为朝鲜生活更美好。

在全世界周三聚焦金正日葬礼之际，48岁的崔东真(Choi Dong Jin,音译)对路透表示，金正日是"一位杰出的反对美帝国主义的伟人"。

崔东真是泛朝统一联盟(Pan-Korea Alliance for Reunification)的主编。该机构负责宣传朝鲜并推动南北统一。

他坐在位於首尔金融区的办公室中，一部智能手机放在他的桌上，底下是一张金正日与韩国前总统金大中(Kim Dae-jung)2000年会晤的照片。金大中曾对朝鲜推行"阳光政策"，但被当前韩国当局抛弃了。

崔东真对路透表示："金正日的存在防止了美国在朝鲜半岛发动战争。"

像崔东真这样对朝鲜持同情态度的人在韩国有可能被逮捕和监禁，即便他们只是一个边缘性团体。

根据韩国国家警察厅的数据，在李明博保守派政府统治下，去年有151人因称赞朝鲜等罪行被问话，而2007年只有39人。

相比之下，根据人权组织大赦国际 (Amnesty International)的数据，约有20万朝鲜人因反对朝鲜政权被强制进行劳动。

反对韩国国家安全法律组织的一名成员对路透表示，朝鲜权力交接过程，即金正恩接班上台，似乎要比韩国民主选举总统更有"效率"。

先军主义和主体思想

一名58岁的金姓韩国建筑工人说："先军政策和主体思想让朝鲜免遭美国侵略。"

"主体思想"就是朝鲜的经济自立政策。根据联合国数据，朝鲜目前的经济产出甚至低於上世纪90年代金日成统治时期。

金正日於1994年在其父金日成去世後接掌政权。

朝鲜国有媒体称，金正日12月17日在前往"现场指导工作"的火车上去世。这位建筑工人对此说法深信不疑。

他说："这位革命领袖让我很感动，他始终与人民一起工作，一直到死。"

他认为，多数关於朝鲜经济困境的报导都是新闻机构为讨好美国而故意捏造出来的。

"即便朝鲜物质上贫穷，但我认为他们精神上富足。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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