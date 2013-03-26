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时事要闻 | 2013年 3月 26日 星期二 15:48 BJT

朝鲜称对美国进入作战状态 攻击目标包括美国本土

路透首尔3月26日 - 朝鲜周二表示，在美国增加轰炸机的飞行次数对该国进行威胁之后，朝鲜战略火箭和远程炮兵部队已经受命对美国进入作战状态，并瞄向位于夏威夷、关岛美军基地及美国本土。

“从这个时刻起，朝鲜人民军最高司令部包括战略导弹部队、远程炮兵部队在内的所有野战炮兵军进入一号战斗值勤状态，目标瞄向位于美国本土、夏威夷和关岛等地的美军据点，”朝鲜中央通讯社称。

朝鲜此前曾威胁对美国和韩国进行核攻击，不过外界认为朝鲜不具备对美国本土进行核攻击的技术。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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