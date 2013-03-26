朝鲜称对美国进入作战状态 攻击目标包括美国本土

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透首尔3月26日 - 朝鲜周二表示，在美国增加轰炸机的飞行次数对该国进行威胁之后，朝鲜战略火箭和远程炮兵部队已经受命对美国进入作战状态，并瞄向位于夏威夷、关岛美军基地及美国本土。
“从这个时刻起，朝鲜人民军最高司令部包括战略导弹部队、远程炮兵部队在内的所有野战炮兵军进入一号战斗值勤状态，目标瞄向位于美国本土、夏威夷和关岛等地的美军据点，”朝鲜中央通讯社称。
朝鲜此前曾威胁对美国和韩国进行核攻击，不过外界认为朝鲜不具备对美国本土进行核攻击的技术。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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