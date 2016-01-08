朝鲜本周核爆炸与上次有“诡异的相似之处”--地震学家

路透首尔1月8日 - 耶鲁大学地震学家Jeffrey Park表示，对朝鲜周三进行的第四次核试验引发的地震波进行分析后发现，这些地震波和朝鲜上一次核试验的地震波几乎相同。这让朝鲜宣布的氢弹试验面临质疑。

“来自2016年1月朝鲜核爆炸的地震信号和2013年2月12日爆炸时记录到的信号有诡异的相似之处，”Park在《原子科学家通报》（Bulletin of the Atomic Scientists）网站上发表文章称。

他写道，朝鲜之前的每次核试验爆炸规模提升3或5倍，2013年达到了普通原子弹的水平。

Park称，数据暗示周三的核试验使用了“相同的设计”。（完）