朝鲜本周核爆炸与上次有“诡异的相似之处”--地震学家

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透首尔1月8日 - 耶鲁大学地震学家Jeffrey Park表示，对朝鲜周三进行的第四次核试验引发的地震波进行分析后发现，这些地震波和朝鲜上一次核试验的地震波几乎相同。这让朝鲜宣布的氢弹试验面临质疑。
“来自2016年1月朝鲜核爆炸的地震信号和2013年2月12日爆炸时记录到的信号有诡异的相似之处，”Park在《原子科学家通报》（Bulletin of the Atomic Scientists）网站上发表文章称。
他写道，朝鲜之前的每次核试验爆炸规模提升3或5倍，2013年达到了普通原子弹的水平。
Park称，数据暗示周三的核试验使用了“相同的设计”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。