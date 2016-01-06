朝鲜核试验若属实 则严重违背国际义务--欧盟

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透布鲁塞尔1月6日 - 欧盟外交与安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼（Federica Mogherini）周三称，朝鲜核试验严重违背该国有关不制造核武器的国际义务。
“如果属实，这种行为将严重违背（朝鲜）不制造或试验核武器的国际义务，正如联合国安理会多项决议所规定的，”莫盖里尼在声明中指出。她表示这对整个东北亚地区的和平与安全构成威胁。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。