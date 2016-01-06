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时事要闻 | 2016年 1月 6日 星期三 18:55 BJT

朝鲜核试验若属实 则严重违背国际义务--欧盟

路透布鲁塞尔1月6日 - 欧盟外交与安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼（Federica Mogherini）周三称，朝鲜核试验严重违背该国有关不制造核武器的国际义务。

“如果属实，这种行为将严重违背（朝鲜）不制造或试验核武器的国际义务，正如联合国安理会多项决议所规定的，”莫盖里尼在声明中指出。她表示这对整个东北亚地区的和平与安全构成威胁。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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