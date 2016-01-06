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时事要闻 | 2016年 1月 6日 星期三 13:25 BJT

（修正）日本称将对朝鲜核试验作出坚决回应

（修正内文第三段措辞）

路透东京1月6日 - 日本首相安倍晋三周三称，日本将对朝鲜挑战核不扩散作出坚决回应，并称朝鲜核试验威胁日本安全。

安倍对记者们称，日本绝不会容忍朝鲜的核试验。

朝鲜周三宣布，在周三上午成功进行了一次氢弹试验。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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