朝鲜威胁韩国将“最终毁灭”

苏格兰议会支持举行新独立公投 英国政府立即表态拒绝讨论
路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。
路透日内瓦2月19日（记者 Tom Miles） - 朝鲜周二在联合国裁军谈判会议上威胁韩国将“最终毁灭”，并称继上周进行核试验后可能采取进一步措施。
“俗话说初生牛犊不怕虎，韩国的古怪行为只会预示其最终毁灭。”朝鲜外交官董映龙（Jon Yong Ryong）在会议中说道。
董映龙的评论迅速招来韩国、法国、德国和英国等的批评。英国常驻联合国裁军会议代表乔安妮·亚当森（Joanne Adamson）表示，这种言论“完全不合适”，与朝鲜的讨论正走向错误的方向。
“发表有关联合国成员国可能毁灭的言论是不能被允许的。”亚当森说道。
西班牙代表Javier Gil Catalina指出，该言论让人惊讶，看起来违反了国际法。
“在我30年的职业生涯里，从未听到过这种言论，我觉得这种有关武力威胁的言论不可接受，而且也违反了联合国宪章第2条第4款的规定，”Catalina表示。
“我们进行的核试验是朝鲜实施的主要反制措施，已经表现了最大限度的自我克制。”董映龙说道。
“如果美国最终对朝鲜采取敌对措施，致使局势复杂化，（朝鲜）将别无选择，接下来只能采取第二步和第三步更加强有力的措施。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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