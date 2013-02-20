朝鲜威胁韩国将“最终毁灭”

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦2月19日 - 朝鲜(北韩)周二在联合国裁军谈判会议上威胁韩国将“最终毁灭”，并称继上周进行核试验后可能采取进一步措施。

“俗话说初生牛犊不怕虎，韩国的古怪行为只会预示其最终毁灭。”朝鲜外交官董映龙（Jon Yong Ryong）在会议中说道。

董映龙的评论迅速招来韩国、法国、德国和英国等的批评。英国常驻联合国裁军会议代表乔安妮·亚当森（Joanne Adamson）表示，这种言论“完全不合适”，与朝鲜的讨论正走向错误的方向。

“发表有关联合国成员国可能毁灭的言论是不能被允许的。”亚当森说道。

西班牙代表Javier Gil Catalina指出，该言论让人惊讶，看起来违反了国际法。

“在我30年的职业生涯里，从未听到过这种言论，我觉得这种有关武力威胁的言论不可接受，而且也违反了联合国宪章第2条第4款的规定，”Catalina表示。

“我们进行的核试验是朝鲜实施的主要反制措施，已经表现了最大限度的自我克制。”董映龙说道。

“如果美国最终对朝鲜采取敌对措施，致使局势复杂化，（朝鲜）将别无选择，接下来只能采取第二步和第三步更加强有力的措施。”(完)