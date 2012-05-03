三家朝鲜企业进入联合国制裁名单

路透联合国5月2日电(记者 Louis Charbonneau)---联合国朝鲜制裁委员会周三追加制裁三家朝鲜国有公司，以此对朝鲜上月发射火箭作出回应。

中国已同意对这三家企业予以制裁，但该数量远低於美国、欧盟、韩国和日本此前希望列入制裁的约40家企业。

美国常驻联合国代表苏珊·赖斯(Susan Rice)表示，新近被列入黑名单的企业是涉及朝鲜核计划和导弹计划的“非常重要的朝鲜企业”。

她在声明中表示：“委员会的最新制裁措施对朝鲜的挑衅行为构成了严肃、可靠回应。这些举措将强化朝鲜的孤立状态，使朝鲜更加难以推进违禁活动。”

要求匿名的安理会外交官对路透表示，中国起初只同意制裁其中的两家企业，但最终同意再增加一家。

这三家企业分别是Green Pine Conglomerate、Amroggang Development Banking Corporation和Korea Heungjin Trading Company。

赖斯表示，制裁委员会一致作出的强硬回应显示，安理会决意表明，朝鲜必须为其挑衅活动和任何进一步的违禁行为承担後果。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。