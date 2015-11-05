朝鲜本月将推出平壤直升机观光游

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透首尔11月5日（记者 James Pearson） - 专门组织赴朝鲜旅游的旅行社周四对路透称，朝鲜将从本月起推出平壤直升机观光游。
“我们将经过115层的柳京大酒店，贴近大同江低空飞行并经过主体思想塔，还能看到世界最大的体育场馆--五一体育场，”位于中国的Young Pioneer Tours旅行社的Rowan Beard对路透说道，该观光游由朝鲜国家航空公司高丽航空提供。
游客们将乘坐老旧的米-17直升机，这是苏联时代的军用运输直升机。西方旅游公司将其作为赴朝鲜旅游的可选项目，价格在180欧元左右（195美元）。
高丽航空还提供乘坐安-24观光平壤，这是1950年代的苏联螺旋桨客机。
位于北京的Koryo Tours旅行社的Simon Cockerell表示，直升机观光游还将经过一个蔬菜农场和一座劳动党纪念碑。
“使用高丽航空的直升机和小型飞机的计划酝酿已久，”Cockerell说道。
他指出，飞行时间在30-40分钟，游客可以进行拍照。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。