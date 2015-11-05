朝鲜本月将推出平壤直升机观光游

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔11月5日（记者 James Pearson） - 专门组织赴朝鲜旅游的旅行社周四对路透称，朝鲜将从本月起推出平壤直升机观光游。
“我们将经过115层的柳京大酒店，贴近大同江低空飞行并经过主体思想塔，还能看到世界最大的体育场馆--五一体育场，”位于中国的Young Pioneer Tours旅行社的Rowan Beard对路透说道，该观光游由朝鲜国家航空公司高丽航空提供。
游客们将乘坐老旧的米-17直升机，这是苏联时代的军用运输直升机。西方旅游公司将其作为赴朝鲜旅游的可选项目，价格在180欧元左右（195美元）。
高丽航空还提供乘坐安-24观光平壤，这是1950年代的苏联螺旋桨客机。
位于北京的Koryo Tours旅行社的Simon Cockerell表示，直升机观光游还将经过一个蔬菜农场和一座劳动党纪念碑。
“使用高丽航空的直升机和小型飞机的计划酝酿已久，”Cockerell说道。
他指出，飞行时间在30-40分钟，游客可以进行拍照。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”