朝鲜本月将推出平壤直升机观光游

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔11月5日（记者 James Pearson） - 专门组织赴朝鲜旅游的旅行社周四对路透称，朝鲜将从本月起推出平壤直升机观光游。

“我们将经过115层的柳京大酒店，贴近大同江低空飞行并经过主体思想塔，还能看到世界最大的体育场馆--五一体育场，”位于中国的Young Pioneer Tours旅行社的Rowan Beard对路透说道，该观光游由朝鲜国家航空公司高丽航空提供。

游客们将乘坐老旧的米-17直升机，这是苏联时代的军用运输直升机。西方旅游公司将其作为赴朝鲜旅游的可选项目，价格在180欧元左右（195美元）。

高丽航空还提供乘坐安-24观光平壤，这是1950年代的苏联螺旋桨客机。

位于北京的Koryo Tours旅行社的Simon Cockerell表示，直升机观光游还将经过一个蔬菜农场和一座劳动党纪念碑。

“使用高丽航空的直升机和小型飞机的计划酝酿已久，”Cockerell说道。

他指出，飞行时间在30-40分钟，游客可以进行拍照。（完）