中国和潘基文对朝发射火箭表示忧虑

路透联合国/日内瓦4月12日电---联合国秘书长潘基文周四警告称，朝鲜发射远程火箭将加剧地区紧张局势，令朝鲜在联合国安理会成为众矢之的。

中国常驻联合国代表李保东大使呼吁，各方应尽一切努力，缓和朝鲜发射卫星引发的紧张局势。朝鲜的发射计划已招致国际社会谴责。

朝鲜邻国和西方国家称，朝鲜发射卫星是试射弹道导弹的幌子。地区大国还担忧，这可能是另一次核试验的前奏。这是朝鲜2009年行事的模式。

潘基文在日内瓦新闻发布会上称，朝鲜使用弹道导弹技术发射实用卫星，此举将恶化朝鲜与邻国的关系。

潘基文称：“我只是希望，朝鲜当局能注意到国际社会的呼吁。此举显然违反联合国1874号决议。”

“朝鲜邀请外国记者，展示发射台，鉴於这些举措，我认为，不幸的是，他们可能会推进发射计划。”

“该地区许多国家已对朝鲜施加了影响力，要求朝鲜不发射卫星，但没有迹象表明，朝鲜会停止这次发射。我们对此非常担忧。”（完）

编译：黎黎 发稿：

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