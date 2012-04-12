中国和潘基文对朝发射火箭表示忧虑

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透联合国/日内瓦4月12日电---联合国秘书长潘基文周四警告称，朝鲜发射远程火箭将加剧地区紧张局势，令朝鲜在联合国安理会成为众矢之的。
中国常驻联合国代表李保东大使呼吁，各方应尽一切努力，缓和朝鲜发射卫星引发的紧张局势。朝鲜的发射计划已招致国际社会谴责。
朝鲜邻国和西方国家称，朝鲜发射卫星是试射弹道导弹的幌子。地区大国还担忧，这可能是另一次核试验的前奏。这是朝鲜2009年行事的模式。
潘基文在日内瓦新闻发布会上称，朝鲜使用弹道导弹技术发射实用卫星，此举将恶化朝鲜与邻国的关系。
潘基文称：“我只是希望，朝鲜当局能注意到国际社会的呼吁。此举显然违反联合国1874号决议。”
“朝鲜邀请外国记者，展示发射台，鉴於这些举措，我认为，不幸的是，他们可能会推进发射计划。”
“该地区许多国家已对朝鲜施加了影响力，要求朝鲜不发射卫星，但没有迹象表明，朝鲜会停止这次发射。我们对此非常担忧。”（完）
编译：黎黎 发稿：
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透首尔2月15日 - 据听过韩国情报机构报告的国会议员称，情报机构周三表示，朝鲜领导人金正恩同父异母的兄弟金正男是被两名疑似朝鲜女特工毒死的。
路透北京2月15日 - 福建省厦门市中级人民法院微博周三宣布，河北省委原书记周本顺因受贿罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产200万元人民币；对周本顺受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。