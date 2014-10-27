（更正）联合国官员敦促中国支持将朝鲜涉嫌反人类罪案件移交ICC

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
（更正：根据原文报道更正相应调整译文引语措辞）
路透联合国10月22日（记者 Mirjam Donath） - 联合国朝鲜人权状况调查委员会主席迈克尔·科比（Michael Kirby）周三称，他已经呼吁中国支持就朝鲜涉嫌犯有反人类罪的案件移交国际刑事法庭（ICC）。
西方外交官称，中国可能会在联合国动用否决权，以阻止任何试图将朝鲜移交国际刑事法庭的行动。
但科比在联合国总部对记者称，并不确定中国会阻止相关行动。
“我觉得不应当假设（中国会动用）否决权，”科比说。“中方是一个重要的大国，作为（安理会）常任理事国承担着重大责任。否决权不是中国在国际外交中使用的方式，中国趋向于寻找另外的方式。”
“我们依然希望，作为一个大国，中国将能够像大国那样行事，”他补充道。
科比强调中国仅行使过10次否决权，这是安理会五大常任理事国中行使否决权最少的国家。
关注人权问题的联大第三委员会很快将讨论此事。
欧盟和日本为该委员会起草的决议草案敦促联大建议将朝鲜涉嫌反人类罪案件移交国际刑事法庭。路透看到了这份决议草案。朝鲜对此作出回应，提交了自己的决议草案，当中对其人权纪录称赞有加。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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