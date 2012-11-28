联大第三委员会谴责朝鲜践踏人权

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透联合国11月27日电（记者 Louis Charbonneau）---联合国大会第三委员会周二通过决议谴责朝鲜严重践踏人权，而朝鲜驻联合国代表Kim Song称此举反映美国的敌对政策。
该决议由欧盟、美国和其他一些西方国家共同起草，不具有法律约束力。联合国大会第三委员会以多数赞成通过了该决议，但并未进行投票，朝鲜、中国、叙利亚、伊朗和其他发展中国家明确表示他们不同意该决议的结论。
Kim对联合国大会第三委员会表示，该决议反映“对我们内部事务的干预”，等同于“国家政治恐怖主义行为”。他还否认朝鲜有践踏人权的行为。
“决议草案中提到的践踏人权行为并不存在，不只是法律和机构层面上不存在，实际上也不存在。朝鲜人民的独立权利至高无上。”
该决议称：“不断有报导称朝鲜存在系统、广泛且严重的对公民、政治、经济、社会和文化权利的践踏，这令人感到严重关切。”
决议指出，侵权行为包括酷刑、劳改营的存在以及对朝鲜公民自由行动的限制，包括对试图出国的人进行惩罚。
下个月联合国大会将对该决议进行正式投票，料会再次获得通过。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。