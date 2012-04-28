朝鲜可能首次进行铀装置爆炸试验

路透维也纳4月27日电（记者 Fredrik Dahl）---联合国国际原子能机构前首席安全调查官Olli Heinonen称，朝鲜也许能够首次制造并爆破一个铀装置，此前主要依靠钚。外界认为朝鲜正在准备第三次核试验。

如果情况是这样，将表明朝鲜开发出了生产高浓缩铀的技术，能够储备更多武器级原料。

“假设前提是朝鲜已经成功生产高浓缩铀，并且数量足够，并已经设计出爆破装置。”Heinonen周五写给路透的信中称。

Heinonen表示，2010年一名美国专家看到的铀浓缩装置可以很容易地被改造成生产高浓缩铀的设备。

消息人士称，朝鲜几乎已经完成了第三次核试验的准备工作。

因为钚库存有限，朝鲜两年前承认正在攻关铀浓缩。

Heinonen表示，曾出卖核机密给朝鲜和其他国家的巴基斯坦人A.Q. Khan拥有20世纪90年代中期开发的一个铀装置的设计图纸。

“朝鲜能够生产钚装置，就应该能够生产铀装置。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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