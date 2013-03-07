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时事要闻 | 2013年 3月 7日 星期四 18:57 BJT

朝鲜称将对美国执行先发制人核武攻击的权利

路透首尔3月7日 - 朝鲜周四扬言将对任何发动攻击者执行其先发制人核武攻击的权利；在联合国准备对朝鲜执行新的制裁之际，平壤当局拉高对“敌意”国家发声的音量。

“由于美国即将发动核武战，我们将会对侵略国的主要据点执行先发制人的核武攻击权利，以保卫我们的主权利益。”朝鲜中央通讯社发布的外交部发言人声明指出。(完)

(编译 张明钧; 审校 侯向明)

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