《Apps专栏》朝鲜多久能拥有核打击美国城市的能力？

(本文作者Peter Apps是路透全球事务专栏作家,撰文关注国际事务、全球化和冲突等问题。以下内容仅代表其个人观点。)

路透6月1日 - 在不久的将来,朝鲜政权濒临崩溃。随着政变传言四起,朝鲜和韩国军队都处于高度戒备中。美军面对的问题更大。在太平洋的某个地方,一艘朝鲜潜艇被认为携带核弹头和用于运载核弹头的导弹。没有人知道这艘潜艇的位置。

这听起来像是影片《猎杀红色十月》(Hunt for Red October)中的情节。专家们表示,如果朝鲜技术人员维持目前的技术发展速度,这种情况发生愈来愈有可能发生。

有一件事情是确定的:朝鲜投入了大量资源打造其核能力,而且显然在取得进展,尽管周二试射导弹失败表明他们面前的路还很长。

日本官员称,朝鲜周二试射的似乎是常规的舞水端导弹,该火箭理论上射程可以覆盖到日本和关岛美军基地;周二的试射中导弹刚发射或是发射后不久即爆炸。外界预计朝鲜拥有20-30枚舞水端导弹;舞水端导弹最初于2007年部署,但迄今没有成功发射过。

大多数分析人士认为,朝鲜领导人金正恩想要的很简单:能够运载核弹头且至少能打击到地区性目标的导弹。他的最终目标是能够打击美国西海岸的城市,最大的可能性是从可以隐藏在海里的潜艇发射。

朝鲜数十年来一直在稳定提升其导弹,这些导弹也能够携带常规爆炸物。朝鲜2006年就进行了第一次核试验,但大多数专家认为朝鲜尚未拥有可由导弹运载的足够小的核弹头。朝鲜距拥有核弹头小型化能力并拥有以潜艇在海上发射导弹和核弹头的能力可能需要10多年的时间甚至更久。

一旦朝鲜拥有了上述能力,局面将发生战略性改变。在最坏的情况下,美国西海岸城市将不得不应对朝鲜核武器的威胁,无论威胁是多么遥远。拥有核潜艇的朝鲜至少会让美国总统处理朝鲜半岛危机时面临更加复杂的局面。

当然,这正是朝鲜的计划。

一些专家认为,朝鲜今年进行这么多次试验暗示金正恩给予朝鲜科学家的压力是前所未有的。外界认为,朝鲜追随着冷战时期俄罗斯科学家的技术,其在核弹头和导弹方面的能力都远逊于俄罗斯和中国等核强国,但已经远超伊朗。

韩国和美国官员4月称,朝鲜一艘潜艇成功发射了一枚弹道导弹,导弹的飞行距离为18英里左右;这是一个重大进步。

技术专家们指出,电视画面似乎显示朝鲜成功从水下发射了一枚固体燃料火箭,与西方国家达到同样目标所使用的系统是一样的。

即将担任美军北方司令部司令的美国空军上将洛丽·罗宾逊(Lori Robinson)4月在美国参议院军事委员会作证时提出了强烈警告。

“朝鲜的威胁是真实的,”之前担任美军太平洋司令部空军司令的罗宾逊对议员们说道。“目前朝鲜只拥有中程导弹,但他们正在非常努力地获得打击美国本土的能力。”

无法确切了解朝鲜投入的资金和人力。但外界认为朝鲜的投入很大,与美国在二战期间发展原子弹的曼哈顿计划级别相同。朝鲜的理由很明显:拥有这样的打击能力被视为是金氏王朝和朝鲜劳动党长期执政的关键。

本月早些时候,金正恩在36年来举行的首次劳动党全国代表大会上表示,朝鲜是负责任的核武器国家,除非受到威胁,否则不会使用核武器。这似乎是明确警告外部力量不要试图颠覆或攻击朝鲜,特别是美国。

拥有基于潜艇的威慑力量是非常有意义的,这不仅意味着朝鲜可能让发射地点更接近目标。潜艇是核武器国家所谓的“二次打击”能力的关键核心,也就是在经受势不可挡而且可能是意外的先发制人打击后发射导弹的能力。

美国、俄罗斯、英国和法国都拥有他们所说的“持续海上威慑”--即使本土和其他军事力量被完全摧毁,海上都至少有一艘潜艇随时准备还击。外界认为以色列也有能力从海豚级常规潜艇上发射装载核武器的巡航导弹,而中国目前也在迅速向拥有新的弹道导弹潜艇发展。

这样的技术并非新鲜事物,美国和俄罗斯在20世纪50年代末发展了这样的技术,部分基于二战晚期最初目的为打击纳粹德国U型潜艇的计划。没有合适的理由表明朝鲜最终不会取得成功。

朝鲜如果获得成功,最初会试图让潜艇非常接近其海岸线及其本土防御力量。不过,一旦出现第一艘搭载核武器的朝鲜潜艇,日本和美国可能面临摧毁它的政治压力。

这可能带来很大风险。外界知道朝鲜在朝韩边境部署了大量的常规火炮,请其中很多能够打击到首尔;首尔拥有1,000万居民。这些武器造成大规模伤亡的风险是阻止美国历届政府考虑先发制人打击朝鲜武器项目的主要原因之一。

1953年的停战协议冻结了朝鲜战争,但战争可能并没有结束。(完)

(注:Peter Apps是研究21世纪项目(Project for Study of the 21st Century,PS21)的创始人兼执行干事。PS21是一个无国别、党派和意识形态的智库,在伦敦、纽约和华盛顿运作。)