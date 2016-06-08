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时事要闻 | 2016年 6月 8日 星期三 18:50 BJT

独家：朝鲜重启生产核武器所需的钚燃料生产--美国官员（更新版）

（新增朝鲜统一部和中国外交部评论）

路透华盛顿6月8日（记者 Jonathan Landay/David Brunnstrom/Matt Spetalnick） - 美国国务院一高级官员周二称，朝鲜已重新开始生产钚燃料，说明该国无视国际制裁，计划推进核武器计划。

就在前一天国际原子能机构称，有“迹象显示”朝鲜似乎重启了宁边主要核设施的一个装置，从乏燃料中生产钚。

这暗示朝鲜政府正在采取行动以确保核燃料的稳定供应，尽管其在1月进行第四次核试验后受到更加严厉的国际制裁。

上述美国官员要求匿名，称美国政府对朝鲜恢复钚生产感到担忧，但没有明确提到美国的反应。

“朝鲜的一举一动都让人担心，”这位官员对路透称。

韩国统一部发言人Cheong Joon-hee称，韩国正在密切关注朝鲜核设施相关活动，对此“严重关切”。但Cheong Joon-hee拒绝就朝鲜的钚生产直接置评。

中国外交部发言人洪磊周三表示，中方一贯主张实现朝鲜半岛无核化，坚持维护朝鲜半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决有关问题。

“我们希望有关各方共同努力，早日重启六方会谈，尽快将朝鲜半岛核问题重新纳入对话谈判解决的轨道。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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