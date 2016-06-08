独家：朝鲜重启生产核武器所需的钚燃料生产--美国官员（更新版）

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
（新增朝鲜统一部和中国外交部评论）
路透华盛顿6月8日（记者 Jonathan Landay/David Brunnstrom/Matt Spetalnick） - 美国国务院一高级官员周二称，朝鲜已重新开始生产钚燃料，说明该国无视国际制裁，计划推进核武器计划。
就在前一天国际原子能机构称，有“迹象显示”朝鲜似乎重启了宁边主要核设施的一个装置，从乏燃料中生产钚。
这暗示朝鲜政府正在采取行动以确保核燃料的稳定供应，尽管其在1月进行第四次核试验后受到更加严厉的国际制裁。
上述美国官员要求匿名，称美国政府对朝鲜恢复钚生产感到担忧，但没有明确提到美国的反应。
“朝鲜的一举一动都让人担心，”这位官员对路透称。
韩国统一部发言人Cheong Joon-hee称，韩国正在密切关注朝鲜核设施相关活动，对此“严重关切”。但Cheong Joon-hee拒绝就朝鲜的钚生产直接置评。
中国外交部发言人洪磊周三表示，中方一贯主张实现朝鲜半岛无核化，坚持维护朝鲜半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决有关问题。
“我们希望有关各方共同努力，早日重启六方会谈，尽快将朝鲜半岛核问题重新纳入对话谈判解决的轨道。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。