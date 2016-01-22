朝鲜称扣留了一名采取“敌对行为”的美国大学生（更新版）

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路透首尔1月22日 - 路透首尔1月22日（记者 James Pearson/Ju-min Park） - 朝鲜周五称，扣留了一名对朝鲜采取“敌对行为”、试图“破坏国家统一”的美国大学生；这是外界所知的第三名被朝鲜扣留的西方公民。

朝中社指出，Otto Frederick Warmbier以游客身份入境，“被发现采取针对朝鲜的敌对行为”，这种行为“被美国政府所容忍和操纵”。

总部设在中国的青年先锋旅游公司(Young Pioneer Tours)的Gareth Johnson称，21岁的弗吉尼亚大学学生Warmbier是其朝鲜旅行团的一名团员，1月2日被扣留。

美国驻首尔大使馆一名官员表示知晓有美国大学生被扣留。美国国务院没有立即发表评论。

“我们与Otto的家人、美国国务院和瑞典驻平壤大使馆保持联系，正在尽一切努力让他获释，”Johnson对路透说道。

朝中社称，Warmbier入境的目的是“破坏朝鲜统一”。（完）