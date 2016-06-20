朝鲜外交官料和美国官员共同参加在华举行的论坛

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔6月20日 - 日本共同社称，朝鲜一名参与六方会谈的外交官周一抵达中国，料将参加美国核问题代表也会参加的一个论坛会议。
韩国的消息显示，Choe Son Hui是朝鲜外务省美国事务局的副局长。她也是朝鲜六方会谈代表团成员之一。
报导称，Choe料将参加在北京举行的东北亚合作对话闭门会议，该会议由加州大学圣地亚哥分校全球冲突与合作研究所（Institute on Global Conflict and Cooperation）主办。
美国国务院上周称，朝核问题六方会谈美国首席代表金成（Sung Kim）将参加此次会议。共同社指出，日本也可能派出朝核问题最高谈判人员参会。
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编译：李富强 发稿：王燕焜
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
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路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。