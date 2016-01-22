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亚洲 | 2016年 1月 22日 星期五 18:03 BJT

朝鲜称扣留了一名采取“敌对行为”的美国大学生

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔1月22日 - 朝鲜周五称扣留了一名对朝鲜采取“敌对行为”的美国大学生，并在进行调查。

朝中社指出，此人以游客身份入境，“被发现采取针对朝鲜的敌对行为”，这种行为“被美国政府所容忍和操纵”。(完)

编译：李富强 发稿：王琛

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